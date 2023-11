Salon des Vins et de la Gastronomie Salle cité valmy Sainte-Menehould, 2 décembre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

40 producteurs, dégustations, animations cuisine

Restauration sur place

Repas du Terroir le dimanche midi par Le Cheval Rouge (sur réservation)

Nombreux paniers garnis à gagner.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Salle cité valmy

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



40 producers, tastings, cooking activities

On-site catering

Local lunch on Sunday by Le Cheval Rouge (reservation required)

Many gift baskets to be won

40 productores, degustaciones, eventos culinarios

Restauración in situ

Comida local el domingo al mediodía a cargo de Le Cheval Rouge (previa reserva)

Numerosos premios

40 Produzenten, Verkostungen, Kochanimationen

Verpflegung vor Ort

Repas du Terroir am Sonntagmittag durch Le Cheval Rouge (auf Reservierung)

Zahlreiche Präsentkörbe zu gewinnen

