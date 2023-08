Festival itinéraire dans la Marne Salle cité Valmy Sainte-Menehould, 24 septembre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

Concert avec un spectacle ludique avec l’orchestre symphonique départemental des jeunes marnais. Rencontre avec Fred Pallem, compositeur de musique de films, arrangeur, chef d’orchestre et musicien..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Salle cité Valmy

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



Concert with a playful show by the Marne departmental youth symphony orchestra. Meet Fred Pallem, film composer, arranger, conductor and musician.

Concierto con espectáculo lúdico de la orquesta sinfónica departamental para jóvenes de la región de Marne. Conozca a Fred Pallem, compositor de cine, arreglista, director de orquesta y músico.

Konzert mit einer spielerischen Darbietung mit dem Jugendsinfonieorchester des Departements Marnais. Begegnung mit Fred Pallem, Komponist von Filmmusik, Arrangeur, Dirigent und Musiker.

