SOIRÉE JAZZ ET REPAS MALAGASY DJ Salle Chatelier Duneau Catégories d’Évènement: Duneau

Sarthe SOIRÉE JAZZ ET REPAS MALAGASY DJ Salle Chatelier Duneau, 16 décembre 2023, Duneau. Duneau,Sarthe .

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Salle Chatelier

Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-11-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Duneau, Sarthe Autres Lieu Salle Chatelier Adresse Salle Chatelier Ville Duneau Departement Sarthe Lieu Ville Salle Chatelier Duneau latitude longitude 48.06923;0.51874

Salle Chatelier Duneau Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duneau/