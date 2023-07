Ludobus salle Charles Duffart Lesperon, 4 août 2023, Lesperon.

Lesperon,Landes

Retrouvez le Ludobus à Lesperon pour une fabrication d’instruments de musique de 9h30 à 12h à la salle Charles Duffart..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 12:00:00. .

salle Charles Duffart

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join the Ludobus in Lesperon for a musical instrument-making workshop from 9.30am to 12pm at the Salle Charles Duffart.

Únase al Ludobus de Lesperon para participar en un taller de construcción de instrumentos musicales de 9.30 a 12.00 horas en la Sala Charles Duffart.

Treffen Sie den Ludobus in Lesperon für die Herstellung von Musikinstrumenten von 9:30 bis 12:00 Uhr im Saal Charles Duffart.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Morcenx