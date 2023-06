« En passant par la Loire » Festival de Théâtre de Création du Loir-et-Cher Salle Charles de Rostaing Veuzain-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Veuzain-sur-Loire « En passant par la Loire » Festival de Théâtre de Création du Loir-et-Cher Salle Charles de Rostaing Veuzain-sur-Loire, 24 juillet 2023, Veuzain-sur-Loire. « En passant par la Loire » Festival de Théâtre de Création du Loir-et-Cher 24 – 30 juillet Salle Charles de Rostaing Jardins Poétiques : gratuit – Magie à 19h00 : 8 et 10 € – Théâtre à 20h30 : 10 et 12 € – Parcours Enchanteurs : au chapeau. Tarif réduit : – 18 ans. Le Théâtre des Fées, organise la 3ème édition du Festival de Théâtre de Création en Plein Air de du Loir-et-Cher du 24 au 30 juillet 2023.

Au programme : 7 Jardins Poétiques, 5 jours de magie et de théâtre, et 1 Parcours Enchanteur, créés tout spécialement pour le Festival.

Retrouvez la billetterie des spectacles à l’adresse suivante : https://www.helloasso.com/associations/le-theatre-des-fees Salle Charles de Rostaing 38 rue de l’Écrevissière 41150 Onzain Veuzain-sur-Loire 41150 Onzain Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 51 20 43 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-theatre-des-fees »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-theatre-des-fees »}] Parking, accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T16:30:00+02:00 – 2023-07-24T18:00:00+02:00

