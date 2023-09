Festival des Voix sous les Platanes Salle Charles Aznavour et place des marronniers Bouc-Bel-Air, 23 septembre 2023, Bouc-Bel-Air.

Bouc-Bel-Air,Bouches-du-Rhône

Cette année, le festival des Voix sous les Platanes de Bouc Bel Air a lieu sur deux jours et dans deux lieux différents !.

2023-09-23 20:00:00 fin : 2023-09-23 22:30:00. .

Salle Charles Aznavour et place des marronniers

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, Bouc Bel Air’s Voix sous les Platanes festival takes place over two days and in two different venues!

Este año, el festival Voix sous les Platanes de Bouc Bel Air se celebra durante dos días y en dos lugares diferentes

Dieses Jahr findet das Festival « Voix sous les Platanes » in Bouc Bel Air an zwei Tagen und an zwei verschiedenen Orten statt!

