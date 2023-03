Swinging Jazz Soirée Festive Jazz sous les étoiles Bouc Bel Air et Aixtra Swing Salle Charles Aznavour Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Catégories d’Évènement: Bouc-Bel-Air

Swinging Jazz Soirée Festive Jazz sous les étoiles Bouc Bel Air et Aixtra Swing Salle Charles Aznavour, 24 mars 2023, Bouc-Bel-Air

Bouches-du-Rhône Bouc-Bel-Air . EUR 15 15 Da House Quintet accompagne les danseurs d’Aixtra Swing ainsi qu’Isabelle Gastaldi (tap dancer). La salle se transforme en « ballroom ».

Look adapté Années Folles, Prohibition, Libération pour les danseurs.

Soirée Festive Jazz et Swing à la Salle Charles Aznavour – Espace des Terres Blanches à Bouc Bel Air

