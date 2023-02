J’Adopte les bons réflexes !! à Savigny sur Braye ( 41) Salle Charlemagne, 4 mai 2023, Savigny sur Braye.

Matinée de prévention dispensée par la gendarmerie nationale sur les risques routiers et l’insécurité publiques( vol à l’arrachée, démarchages téléphoniques

Salle Charlemagne rue de Bessé Savigny sur Braye 41360 Loir et Cher centre

En 2021, avec 200 accidents corporels et 22 personnes tuées sur les routes de Loir-et-Cher, le bilan reste dramatique, même si l’on peut se féliciter d’une amélioration par rapport à l’année 2019. Le travail de terrain est irremplaçable pour que les comportements évoluent, et pour amener les usagers de la route à devenir acteurs de leur sécurité et de celle des autres. Aussi, tous nos partenaires ont, cette année encore, et dans un contexte sanitaire toujours tendu, rappelé à nos concitoyens les bons gestes à adopter pour prolonger sur la route les comportements de prudence et de solidarité qui se sont si fortement ancrés depuis 2020. La sécurité routière est l’affaire de tous. Nous devons donc agir collectivement et ce nouveau plan départemental d’actions sécurité routière, qui allie le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour 2022, permettra d’aider de manière concrète les porteurs de projets, et de faciliter toutes les actions locales de prévention du risque routier.

Les seniors étant trop souvent les victimes de la lâcheté et de la ruse de certains agresseurs, cette action de prévention est proposée pour apporter quelques conseils pratiques. Des règles simples de vie en société permettent de se prémunir contre les actes malveillants. Les gendarmes sont des interlocuteurs privilégiés. Ils sont là pour écouter, conseiller, aider, mais également prévenir.



