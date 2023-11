Bal Trad avec Tournelune Salle Chanteranne, Clermont-Ferrand (63) Bal Trad avec Tournelune Salle Chanteranne, Clermont-Ferrand (63), 2 décembre 2023, . Bal Trad avec Tournelune Samedi 2 décembre, 20h30 Salle Chanteranne, Clermont-Ferrand (63) Tournelune: Pour partager notre envie de rencontres, de musiques et de danses variées, en couple ou collectives, en piochant dans les répertoires de toutes régions et tous pays. Guitare, Accordéon, Violoncelle, Voix. Valse, mazurka, scottish, polka, scottish impaire, … cercle circacien, chapeloise, andro, anterdro, gavotte, … madison, obuda (Hongrie), kolo de Srem (Serbie), alunelun (Roumanie) … On vous initiera sur quelques danses pour que tout le monde puisse participer. Pour le plaisir et la convivialité. L’organisateur, Attac63 fête ses 25 ans. Journée ouverte de 14h à minuit. source : événement Bal Trad avec Tournelune publié sur AgendaTrad Salle Chanteranne, Clermont-Ferrand (63) 108, Rue Champfleuri

Salle Chanteranne, 63100 Clermont-Ferrand, France

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-03T00:00:00+01:00

Salle Chanteranne, Clermont-Ferrand (63)
Adresse 108, Rue Champfleuri Salle Chanteranne, 63100 Clermont-Ferrand, France

