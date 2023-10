Jamais sans nos portables Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette, 4 novembre 2023, Marcilly-en-Villette.

Jamais sans nos portables Samedi 4 novembre, 20h30 Salle Chantaloup 7€

Plongez dans le grand bain numérique

Un spectacle mélant prise de conscience et humour.

Père de trois enfants, Vincent est devenu bien malgré lui le réparateur officiel des téléphones portables de la famille. Oui, Vincent répare les portables mais surtout… il les subit. Et ce smartphone, ce « téléphone intelligent » lui pose pas mal de questions. Tout en démontant l’écran, Vincent fait ce constat : avec ce petit bijou de technologie, nous sommes tous plongés dans le grand bain numérique… sans avoir appris à nager.

Il se souvient alors de son apprentissage en douceur de la natation, accompagné par Mr Guiraud à la piscine municipale de Servian dans le sud de la France. Et il culpabilise : ces enfants sont seuls face à leurs écrans. Pour eux, pas de Mr Guiraud et Vincent se sent dépassé. Peu à peu, il prend conscience que la piscine numérique, elle, a été très rapidement privatisée par Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les Gafams. En un temps record, ces entreprises affranchies de nos lois sont devenues les plus riches de la planète. Ces fameuses Gafams qui se présentent comme de magnifiques licornes… sont des requins aux dents acérées.

Au fil de ses prises de conscience, Vincent découvre l’étendue des dégâts : la commer-cialisation de nos données, la géolocalisation à outrance, l’uberisation du travail, les scandales du Brexit et de l’élection de Trump via Facebook… jusqu’au crédit social chinois. L’écran de ce petit objet cache un système d’exploitation qui menace clairement notre autonomie la plus élémentaire tout comme nos modèles de société, nos cultures et nos démocraties.

Pour finir, Vincent se dit que face à ces problèmes, c’est justement l’utilisation compulsive de nos portables qui nous confine à l’inaction. Sommes-nous encore capables d’agir ? Ou préférons-nous rester indéfiniment en mode avion ?…

Salle Chantaloup MARCILLY-EN-VILLETTE, rue des Relais Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:30:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:30:00+01:00

théâtre portable

François Rascal