ROCK SHOW #2 salle chantaloup à marcilly-en-villette Marcilly-en-Villette Catégories d’Évènement: Loiret

Marcilly-en-Villette ROCK SHOW #2 salle chantaloup à marcilly-en-villette, 3 juin 2023, Marcilly-en-Villette. ROCK SHOW #2 Samedi 3 juin, 18h30 salle chantaloup à marcilly-en-villette Entrée libre L’association Garajazik de Marcilly-En-Villette vous propose sa 2ème soirée rock avec 3 groupe locaux de compositions originales : THE GIG (blue rock)

OMBRAGE (rock français)

FREESON (pop rock) A partir de 18h30, ouverture du concert par l’harmonie de Marcilly/Férolles et la chorale de l’école

Concert en extérieur si le temps le permet.

ENTRÉE GRATUITE

Restauration et buvette sur place, Camion à pizzas : ASTRO PIZZ Pré commande au 06 14 18 73 63

Liens des groupes

@OmbrageMusic

https://www.youtube.com/channel/UCBSvgS_zB818iORA2LK8Fmg

https://www.facebook.com/OmbrageMusic/ https://www.facebook.com/thegigbluesrockband

www.thegig.fr https://www.facebook.com/GroupeFreeson

http://freeson.le.groupe.free.fr/ salle chantaloup à marcilly-en-villette route d’ardon marcilly en villette Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « garajazik+com@gmail.com »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « Ombrage, groupe de rock franu00e7ais composu00e9 de Mattu00e9o Ciunowicz, Pierre Pinsard, Thu00e9o Lechevalier et de Bob.nnPremier EP bientu00f4t disponible.nnContact : ombrage.contact@gmail.com », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Ombrage », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/x4ERO8xA3ww5n71dS9w0LszO0u-gqiF3C4DH-gqVaq6dHzcFHZIwG4_b6ocQuKaE4tj6fXVmKQ=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCBSvgS_zB818iORA2LK8Fmg », « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/channel/UCBSvgS_zB818iORA2LK8Fmg »}, {« link »: « https://www.facebook.com/OmbrageMusic/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/thegigbluesrockband »}, {« link »: « http://www.thegig.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/GroupeFreeson »}, {« link »: « http://freeson.le.groupe.free.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T18:30:00+02:00 – 2023-06-03T23:59:00+02:00

2023-06-03T18:30:00+02:00 – 2023-06-03T23:59:00+02:00 rock gratuit composition concert marcilly Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Marcilly-en-Villette Autres Lieu salle chantaloup à marcilly-en-villette Adresse route d'ardon marcilly en villette Ville Marcilly-en-Villette Departement Loiret Lieu Ville salle chantaloup à marcilly-en-villette Marcilly-en-Villette

salle chantaloup à marcilly-en-villette Marcilly-en-Villette Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilly-en-villette/

ROCK SHOW #2 salle chantaloup à marcilly-en-villette 2023-06-03 was last modified: by ROCK SHOW #2 salle chantaloup à marcilly-en-villette salle chantaloup à marcilly-en-villette 3 juin 2023 Marcilly-en-Villette salle chantaloup à marcilly-en-villette Marcilly-en-Villette

Marcilly-en-Villette Loiret