Marche muscle ton téléthon salle CH. CAILLET Mirmande, 7 octobre 2023, Mirmande.

Mirmande,Drôme

Marché organisé par le Téléthon Cliousclat, Loriol, Mirmande.

Départ et arrivée : salle CH. CAILLET à Mirmande.

9km environ. Repas tiré du sac à l’arrivée. Prévoir chaussures adaptées..

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

salle CH. CAILLET

Mirmande 26270 Drôme



Market organized by the Telethon Cliousclat, Loriol, Mirmande.

Start and finish: salle CH. CAILLET in Mirmande.

approx. 9km. Packed lunch on arrival. Appropriate footwear required.

Mercado organizado por el Téléthon Cliousclat, Loriol, Mirmande.

Salida y llegada: salle CH. CAILLET en Mirmande.

aprox. 9 km. Almuerzo para llevar a la llegada. Se ruega llevar calzado adecuado.

Vom Telethon organisierter Markt Cliousclat, Loriol, Mirmande.

Start und Ziel: Saal CH. CAILLET in Mirmande.

9 km ungefähr. Essen aus dem Beutel bei der Ankunft. Geeignete Schuhe vorsehen.

