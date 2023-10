France U21M vs Belgique A le 03/11/2023 19h00 à la salle Marcel Cerdan Salle Cerdan Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Après un stage d’une semaine à Dunkerque fin octobre, les Bleuets du sélectionneur Yohan DELATTRE, CTS de la Ligue de handball des Hauts-de-France, défieront l’équipe de Belgique A le vendredi 3 novembre à 19h à la salle Marcel Cerdan de Villeneuve d’Ascq.

Pour réserver vos places, c’est par ici https://swll.to/vj3vi

8 € (+16 ans)

5 € (-16 ans)

Saluons la présence d’Arnaud Parisy, CTF et responsable du site d’Accession d’Amiens et d’Henri Kirtz, ancien pensionnaire du pôle espoirs des HDF qui font partie de la sélection U21M dans le staff ou sur le terrain !

Merci à nos partenaires institutionnels Ville de Villeneuve d’Ascq Métropole Européenne de Lille Région Hauts-de-France qui soutiennent une fois de plus l’organisation d’une rencontre handball sur nos terres !

Un merci également aux bénévoles du club de Lille Métropole Handball Club Villeneuve d'Ascq qui seront présents en nombre pour faire de cet événement une réussite !

