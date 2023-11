Paloma Salle Centrale de la Madeleine Genève, 8 juin 2024, Genève.

Paloma Samedi 8 juin 2024, 19h00 Salle Centrale de la Madeleine Dès CHF 53.-

Suite au succès de son premier seul-en-scène dont plusieurs dates affichent déjà complet, Hugo Bardin alias Paloma annonce une nouvelle représentation de son spectacle « Paloma au PluriElles » au Théâtre de la Madeleine à Genève, le 8 juin 2024.

Après s’être fait connaître du grand public en remportant la première saison de Drag Race France en 2022, Hugo Bardin alias Paloma s’est frayé un chemin dans le monde du drag en participant au Légendaire Cabaret Club et en tant que comédien dans plusieurs productions télévisuelles comme Balthazar sur TF1, l’émission Quotidien sur TMC ou encore The Walking Dead : Daryl Dixon. Personnage aux multiples casquettes, Hugo Bardin s’est d’abord formé au Cours Florent et a poursuivi son parcours artistique dans la mise en scène de pièces de théâtre ainsi que dans la réalisation de films. C’est dans Paloma, un court métrage sorti en 2022, qu’il donne vie à son alter-ego, une version « cartoonesque et hyperfeminine » de lui-même créée en hommage à Paloma Picasso et aux actrices de Pedro Almodóvar. Depuis cet automne, le comédien singulier et drag queen plurielle parcourt les routes de France, de Belgique et de Suisse pour présenter son premier seul-en-scène et emmener le public à la rencontre de toutes les femmes qui l’habitent, de Néfertiti à Lova Shiva en passant par les autres figures féminines de sa vie.

Salle Centrale de la Madeleine Rue de la Madeleine 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 311 60 35 http://www.sallecentrale.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/noapp/event/paloma-salle-centrale-de-la-madeleine-17696664/?affiliate=OOS&utm_campaign=Opus+One&utm_source=OOS&utm_medium=dp »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/salle-centrale-madeleine/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-08T19:00:00+02:00 – 2024-06-08T21:30:00+02:00

DR