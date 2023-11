Metatest Salle Centrale de la Madeleine Genève, 22 novembre 2023, Genève.

Metatest 22 – 25 novembre Salle Centrale de la Madeleine Plein tarif 35.- / Tarif réduit 25.-/ Etudiant et -26 ans 15.-/ Enfant 10.-

Le spectacle le plus innovant depuis l’invention de l’électricité.

MetaTest réunit la pointe de la technologie au service d’une pièce qui n’a jamais été écrite. Suivez le périple d’un concepteur de jeux vidéo quelques instants avant le rendu de son dernier projet. Le problème?

L’auteur préfère la procrastination à la programmation et sa dernière bonne idée remonte à 2003. Chaque soir, vous l’aidez à créer un tout nouveau concept grâce à des comédiennes/avatars experts dans l’art de l’improvisation. MetaTest vous offre une expérience totalement inédite qui réunit le théâtre et l’univers des jeux vidéos.

Avec: Nina Cachelin, Adrien Laplana, Eric Lecoultre

& Gaspard Boesch – Conception 3d: www.sepafo.ch

Patrick Santos, Pierre-Igor Berthet et Boris Poget

Salle Centrale de la Madeleine Rue de la Madeleine 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 311 60 35 http://www.sallecentrale.ch [{« type »: « link », « value »: « https://etickets.infomaniak.com/sales/sales.php »}] [{« link »: « http://www.sepafo.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/salle-centrale-madeleine/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:30:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

Gaspard Boesch