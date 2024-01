Les concerts de poche : David Lively piano Salle Cathy Freeman Fromelles, vendredi 2 février 2024.

Les concerts de poche : David Lively piano Musiques américaines Vendredi 2 février, 19h30 Salle Cathy Freeman Sur réservation – de 6 à 10€

Début : 2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

Pianiste franco américain, David Lively, passionnément attaché aux patrimoines musicaux de ses deux pays, en est un interprète de référence. Avec sa technique éblouissante et son enthousiasme communicatif, il remporte tous les suffrages. Son programme est ici consacré à la musique américaine pour piano, répertoire très riche aux confins du jazz. Ses interprétations nous entraînent dans des rythmes et des images que peu de pianistes maîtrisent aussi bien. Voilà donc « un guide inspiré de la musique américaine » (Le Monde) que Les Concerts de Poche sont ravis et honorés d’accueillir !

Salle Cathy Freeman Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France