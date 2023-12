Concert de Printemps Salle Cassiopée Veigné, 14 avril 2024, Veigné.

Veigné Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:30:00

fin : 2024-04-14

.

Pour ce Concert de Printemps 2024, l’Orchestre d’Harmonie du Val de l’Indre (OHVI) reçoit l’Orchestre d’Harmonie de Joué- lès-Tours.

La réputation de cet orchestre n’est plus à faire. Comprenant environ soixante-dix musiciens, amateurs de très bon à excellent niveau, ou professionnels, il propose des œuvres qui, malgré leur difficulté, sont toujours variées et très accessibles pour grand public.

Lors de ses prestations, deux chefs de grande renommée dirigent à tour de rôle : Thierry THEUILLON, directeur de l’École de Musique de Joué-lès-Tours et Julien GRANGEPONTE, professeur de flûte traversière dans cette même école.

Patrick CRETENIER, Directeur Musical de l’OHVI, se réjouit par avance de pouvoir interpréter en fin de programme un « morceau commun » réunissant les deux formations.

.

Salle Cassiopée

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



