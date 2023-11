Réveillon de Veigné 2023 / 2024 Salle Cassiopée Veigné, 31 décembre 2023, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Le Comité des Fêtes en partenariat avec la Municipalité, organise le Réveillon du 31 décembre 2023 dans la salle « Cassiopée » qui se parera de mille feux pour accueillir un public heureux de fêter le changement d’année en musique..

Dimanche 2023-12-31 20:30:00 fin : 2024-01-01 01:00:00. 98 EUR.

Salle Cassiopée

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Comité des Fêtes, in partnership with the Municipality, is organizing the New Year’s Eve party on December 31, 2023 in the « Cassiopée » hall, which will be decked out in a thousand lights to welcome an audience happy to celebrate the change of year with music.

El Comité des Fêtes, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza la fiesta de Nochevieja el 31 de diciembre de 2023 en la sala Cassiopée, que se engalanará con mil luces para acoger a un público feliz de celebrar el cambio de año con música.

Das Festkomitee organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung den Neujahrsempfang am 31. Dezember 2023 im Saal « Cassiopeia », der sich mit tausend Lichtern schmücken wird, um ein glückliches Publikum zu empfangen, das den Jahreswechsel mit Musik feiert.

