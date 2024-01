SANDRINE SARROCHE SALLE CASSIOPEE Veigne, samedi 27 avril 2024.

Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris Première », Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF.Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlantsketches, stand-up et chansons.C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.« Sandrine SARROCHE nous offre des barres de rires » : Le Parisien« Humour caustique et regard acéré sur les femmes d’aujourd’hui » : JT-M6« Une merveilleuse comédienne à voir et à revoir » : Paris Première« Elle joue dans la catégorie des grandes » : Le Figaro« Des personnages aussi attachants qu’hilarants » : Paris Match« C’est corrosif, c’est bon et ça fait du bien ! » : Télématin – France 2

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

SALLE CASSIOPEE RUE DU POITOU 37250 Veigne 37