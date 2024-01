NUIT CELTIQUE – NUIT CELTIQUE – FEST NOZ SALLE CASSIOPEE Veigne, samedi 16 mars 2024.

Venez vibrez et danser le temps d’une soirée sur des danses traditionnelles bretonnes accompagnées de chants et de musiques instrumentales interprétées par des groupes spécialement venus de Bretagne tels que : Ampoaillh, Modkozmik, Morice et Hervé ou encore talec Noguet.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE CASSIOPEE RUE DU POITOU 37250 Veigne 37