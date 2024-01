CABARET EXTRAVAGANCE SALLE CASSIOPEE Veigne, 18 février 2024, Veigne.

Sur la scène de Cassiopée, venez passer un moment d’exception avec des artistes chics et conviviaux, talentueux et délurés, fous et imaginatifs.Des strass, des plumes, des paillettes, de la magie, des performances, des numéros visuels, humour et glamour seront au rendez-vous.Ambiance garantie !

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-18 à 15:30

Réservez votre billet ici

SALLE CASSIOPEE RUE DU POITOU 37250 Veigne 37