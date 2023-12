DANSE AVEC X-PRESS SALLE CASSIOPEE Veigne Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Veigné DANSE AVEC X-PRESS SALLE CASSIOPEE Veigne, 27 janvier 2024, Veigne. La Compagnie X-Press est un ensemble montrant la diversité des frontières entre les arts.Entre amortis, rebonds et ballets aérien, les danseurs d’Abderzak Houmi progressent dans un univers fascinant en en accomplissant de réelles prouesses. toujours en recherche, la chorégraphie interroge ses racines, le corps et l’histoire du hip-hop.

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30
SALLE CASSIOPEE
RUE DU POITOU
37250 Veigne
Indre-et-Loire

