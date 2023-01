Classe ! Cécile Giroud et Yann Stotz Salle Cassin Houilles Catégories d’Évènement: Houilles

Classe ! Cécile Giroud et Yann Stotz
Vendredi 10 mars, 20h30
Salle Cassin, Houilles

Réservation conseillée, 15 euros

Cécile GIROUD et Yann STOTZ échangent leur goût commun pour le chant, la musique, la parodie, le burlesque puis écrivent du music hall moderne… handicap moteur mi Salle Cassin 1 rue Jean-Mermoz, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France Lorsque Cécile GIROUD rencontre Yann STOTZ en 2010, ils commandent un bloody mary. Ils échangent leur goût commun pour le chant, la musique, la parodie, le burlesque puis écrivent du music hall moderne… Le mot d’ordre de leur pétulant spectacle est “classe”… Mais soyons honnêtes, cette élégante devise n’est franchement pas respectée : entre un discours présidentiel truffé d’impertinences, une pléiade de sketches aussi tordus qu’irrévérencieux et un tourbillon de chanteurs imités avec une succulente dérision, on ne peut pas dire qu’avec eux, le sérieux soit de mise… Ils sont « classe » et inclassables ! »

