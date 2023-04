Repas des fêtes d’Ondres Salle Capranie Ondres Catégories d’Évènement: Landes

Landes . 11 EUR Soirée conviviale proposée par Anim’Ondres : repas du comité avec animation flamenco. REPAS ADULTE : assiette de charcuteries, paella, fromage de brebis, tarte aux pommes, café et digestif inclus. Vin non compris.

REPAS ENFANT : assiette de charcuteries, paella sans poissons, pot glacé Accueil des participants de 20h à 20h30.

Nombre de places limité.

