ORCHESTRE NATIONAL DE BARBES SALLE CAPRANIE Ondres, vendredi 12 avril 2024.

L’Orchestre national de Barbès fusionne de nombreux genres musicaux comme le Chaâbi marocain, le raï algérien, l’allaoui, la musique kabyle, avec des musiques du monde telles que la salsa, le reggae, le jazz, le funk ou encore le rock, cette fusion de styles procurant à l’ONB toute sa singularité.À l’occasion de leurs bientôt 30 ans de scène, l’Orchestre National de Barbès revient avec un nouvel opus à lautomne 2023.Un album qui va affirmer une fois de plus le mélange des genres renforcé par le son si particulier de la French Touch Transmaghrèbine du combo parisien.Symbole de métissage, le groupe se revendique à l’image de la France actuelle : un patchwork multiculturel et énergique, intelligent et irrésistiblement festif.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 21:00

SALLE CAPRANIE Place Richard Feuillet 40440 Ondres 40