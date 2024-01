BABYLON CIRCUS SALLE CAPRANIE Ondres, samedi 23 mars 2024.

Après plus d’un quart de siècle d’existence, et donc de présence sur scène, le Babylon Circus et son public sont finalement réunis sur un nouvel album enregistré lors de leur tournée anniversaire. Perturbée par la pandémie mondiale, la tournée anniversaire des 25 ans a finalement pu avoir lieu et la joie des retrouvailles n’en a été que plus grande. Car pour cette tribu originaire de Lyon, jouer a toujours été un catalyseur, la meilleure façon d’apprendre et de passer d’envies festives à quelque chose de plus puissant, d’une grande liberté d’action parfois un peu chaotique à une direction plus poétique. La cohésion ne peut s’apprendre qu’avec la patine du temps, 25 ans a été un bon âge pour entrer dans l’âge adulte, ou comme l’arme la formule consacrée, celui de la maturité. Chacun y entendra ce qu’il aime, de La Mano Negra aux Négresses Vertes en passant par Shaka Ponk ou même du Louise Attaque côté français, mais ce serait trop réducteur. The Clash ou Bob Marley sont aussi de la partie. Mais c’est avant tout un Best of Live, plébiscité par le public, qui regroupera aussi bien les classiques du groupe que les titres enregistrés sur les albums les plus récents ainsi que 4 titres inédits joués lors de cette tournée. Toujours avec une identité forte, celle du Babylon Circus, qui parvient à assumer une homogénéité dans la variété et une envie irrépressible de dire ce qui les hante et d’aller le chanter sur les scènes du monde entier.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 21:00

Réservez votre billet ici

SALLE CAPRANIE Place Richard Feuillet 40440 Ondres 40