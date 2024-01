LEILA HUISSOUD SALLE CAPRANIE Ondres, 8 mars 2024, Ondres.

« C’est dans la lumière de nos écrans qu’est apparue Leïla Huissoud en 2014 et pourtant son premier album s’appelait L’ombre… Itinéraire d’un clown blanc devenu rouge pour son deuxième album, Auguste. Alors que le premier est construit de chansons intimistes et mélancoliques à la guitare, le deuxième est survolté, laissant libre court à la rageuse folie du spectacle.Son troisième album en devenir, elle le chante d’abord sur scène, dévoilant les brouillons écrits pendant et après le confinement, le retour au monde et la chute qui l’accompagne, quand la vie a repris. Depuis, elle sillonne les routes de nouveau, les divagations s’éternisent, la quête du beau, dans les détails, dans le global, le lâcher prise et l’accident, seront sa direction future. Leïla se lance après de nombreux détours dans un essai musical et poétique pour dire pardon tendrement.»

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 21:00

Réservez votre billet ici

SALLE CAPRANIE Place Richard Feuillet 40440 Ondres 40