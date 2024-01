LOIN DE GARBO SALLE CAPRANIE Ondres, 16 février 2024, Ondres.

Loin de Garbo raconte l’exil et la vie d’un jeune couple fuyant la montée de la dictature. On suit leurs péripéties et la transformation de leur quotidien au fil du temps, au fil des étapes d’une vie entière, entre un petit coin d’Europe de l’Est et un supposé Eldorado, où tout reste à découvrir et réinventer…Une épopée musicale de swing et d’exil, pour les petits et les grands. Un spectacle musical qui chante, rit et pleure, au-delà des époques et des frontières.Ce spectacle enivrant vous transporte avec l’imaginaire des chants d’Europe de l’Est, des airs tziganes et des sonorités du jazz : violon, saxophone, clarinette, batterie, contrebasse. Un conte intemporel, émouvant et endiablé comme une porte d’entrée sur l’actualité, un regard tendre sur la transmission et sur la nostalgie du pays. Que mettriez-vous dans votre valise si vous deviez partir maintenant ?Avec Le Collectif de l’Autre Moitié : Quentin Degeorges, Xavier Nunez Lizama, Anais Poingt, Romain Montiel, Joakim Ciesla, Lisa Favre et Adrien PhilipponMise en scène : Mélina Prost / Création Lumière : Jérémy RavouxAuteure : Sigrid Baffert / Compositeur : Alexis Ciesla / Illustratrice: Natali FortierProduction : Le Collectif de l’Autre MoitiéA partir de 5 ansDurée : 1h

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 21:00

SALLE CAPRANIE Place Richard Feuillet 40440 Ondres 40