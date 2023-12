CARAMELO DE FRANCIA SALLE CAPRANIE Ondres, 27 janvier 2024, Ondres.

Frankie Garcia, Caramelo de Francia , a seulement 16 ans, est déjà l’une des futures promesses de la danse flamenco. En effet, le Caramelo, surnom qui lui a été donne parce qu’il était délicieux à croquer en dansant , a déjà partage la scène avec de prestigieux artistes du flamenco et a même été finaliste de l’émission Got Talent France. A cet âge précoce, il possède déjà le curriculum d’un artiste de renom. La première fois qu’il est monte sur scène, il n’avait que quatre ans et demi, accompagne de Pascual Gallo, ami intime de Paco de Lucia et Camar6n. Depuis lors, des figures telles que Farruquito, Farru, Barullo, Pedro El Granaino, Montse Cortes, Duquende ou Capullo de Jerez ont été surpris par ce jeune talent.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 21:00

Réservez votre billet ici

SALLE CAPRANIE Place Richard Feuillet 40440 Ondres