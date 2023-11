Conférence gesticulée Salle Capitulaire de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École, 9 décembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Atelier de désintoxication du langage avec Franck Lepage

Parce que les manipulations du langage dans nos relations institutionnelles, politiques et surtout professionnelles modifient notre perception du monde et plus encore la perception de nos métiers et visent à les détruire… Un atelier pour identifier les différentes formes de manipulation, s’exercer à les comprendre et les déconstruire, et imaginer les résistances collectives.

Dans le cadre de Gestival, Festival de conférences gesticulées en Haut Val de Sèvre.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle Capitulaire de l’Abbaye

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Language detox workshop with Franck Lepage

Because the manipulation of language in our institutional, political and above all professional relations modifies our perception of the world, and even more so the perception of our professions, and aims to destroy them? A workshop to identify the different forms of manipulation, practice understanding and deconstructing them, and imagine collective resistance.

As part of Gestival, Festival de conférences gesticulées en Haut Val de Sèvre

Taller de desintoxicación lingüística con Franck Lepage

Porque la manipulación del lenguaje en nuestras relaciones institucionales, políticas y, sobre todo, profesionales cambia nuestra percepción del mundo y, más aún, nuestra percepción de nuestras profesiones, y pretende destruirlas? Un taller para identificar las diferentes formas de manipulación, practicar su comprensión y deconstrucción, e imaginar una resistencia colectiva.

En el marco del Gestival, festival de conferencias gesticuladas del Haut Val de Sèvre

Workshop zur Sprachentgiftung mit Franck Lepage

Weil die Manipulation der Sprache in unseren institutionellen, politischen und vor allem beruflichen Beziehungen unsere Wahrnehmung der Welt und noch mehr die Wahrnehmung unserer Berufe verändert und darauf abzielt, sie zu zerstören? Ein Workshop, um die verschiedenen Formen der Manipulation zu identifizieren, sich darin zu üben, sie zu verstehen und zu dekonstruieren, und sich kollektive Widerstandsmöglichkeiten vorzustellen.

Im Rahmen von Gestival, Festival der gestikulierten Vorträge im Haut Val de Sèvre

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Haut Val De Sèvre