ULTRA HOTTE vol.03 Salle capitulaire de la Cour Mably Bordeaux, 15 décembre 2023, Bordeaux.

Hé, minot ?! Prêt pour guincher ?! Alors révise ta plus belle quadrille et viens les 15, 16 et 17 décembre prochains Cour Mably pour 3 journées de célébration de la culture maker !

Zone Fluo investit la Cour et la Salle Capitulaire pour t’emmener au coeur de la Belle Epoque : Allez gamin, enfile ta casquette gavroche, c’est l’heure du cabaret le plus “hotte” de l’année !

Au programme :

+ de 30 exposants sur le Marché de Noël des Makers

des ateliers gratuits pour booster ta créativité

de la musique pour te réchauffer

des performances pour t’espanter

Mais c’est quoi, la culture maker ? Ce mouvement découle en fait de la culture DIY, qu’on peut traduire en français par « fais-le toi-même ». Être un maker, c’est bidouiller, réparer, fabriquer… en se servant (souvent) des outils technologiques.

Chez Zone Fluo, on considère qu’un Maker c’est avant tout quelqu’un qui partage ses connaissances, dans un cadre informel et festif : c’est tout ULTRA HOTTE en fait !

