Exposition Alben Sculptures & Lionel Sourisseau Tableaux 5 – 13 décembre Salle capitulaire de la Cour Mably Entrée gratuite. Aquitaine ArtWorks présente l'exposition « L'art est le médecin de l'âme » unique à Bordeaux.

ALBEN et LIONEL SOURISSEAU, sculptures et tableaux d'exception.

Salle capitulaire de la Cour Mably 3 Rue Mably, 33000 Bordeaux

2023-12-05T12:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:30:00+01:00

2023-12-13T12:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:30:00+01:00 Exposition sculptures © Buste femme cutlery – ALBEN

© Venus de Milo Perrier – ALBEN

© La Majestée – LIONEL SOURISSEAU

