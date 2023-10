Exposition les Mondes Enchantés Salle capitulaire de la Cour Mably Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Exposition les Mondes Enchantés Salle capitulaire de la Cour Mably Bordeaux, 28 octobre 2023, Bordeaux. Exposition les Mondes Enchantés 28 octobre – 3 novembre Salle capitulaire de la Cour Mably Entrée libre. « Installé au coeur d’un des plus beaux sites patrimoniaux de Bordeaux, l’exposition «Mondes Enchantés» vous offre une évasion artistique qui vous transporte dans quatre univers féériques ». Venez explorer LES MONDES ENCHANTÉS Du samedi 28 octobre au vendredi 3 novembre 2023

Salle capitulaire de la cour Mably

3, rue Mably à Bordeaux. Un bouquet artistique composée des oeuvres de Arnaud Faugas, Illustrateur

Alix Bordeaux, les Fleurs de Biche, plasticienne Julie d’Aragon peintre

Arnaud Brukhnoff, Photographe artisan d’art. Salle capitulaire de la Cour Mably 3 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T11:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:30:00+02:00

