Caudalies Musicales Salle capitulaire de la Cour Mably Bordeaux, 1 octobre 2023, Bordeaux.

Caudalies Musicales Dimanche 1 octobre, 15h00 Salle capitulaire de la Cour Mably Plein tarif : 20 €. Tarif pour les – de 18 ans : 10 €.

Après le succès en 2022 de la première édition des « Caudalies Musicales », le programme de cette année s’articule autour du Quatuor à cordes n°1 «Pycnon», composé par Alexandre Sciré.

À la manière d’une dégustation de vin, les concerts de musique de chambre « Caudalies Musicales » invitent les auditeurs à l’écoute des œuvres du compositeur bordelais Alexandre Sciré, intégrées dans des programmes musicaux originaux.

Ayants pour cadre de hauts lieux historiques de la ville de Bordeaux, ces rendez-vous culturels sont prolongés d’un échange convivial avec les artistes autour d’une dégustation de mets et vins locaux.

Cette année, la création du Quatuor à cordes n°1 « Pycnon » d’Alexandre Sciré sera introduite par des références dans le répertoire pour quatuor à cordes : le Quatuor à cordes n°3 « Mishima » de Philip Glass et le Quatuor à cordes n°1 op.11 de Samuel Barber.

Salle capitulaire de la Cour Mably 3 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-contrapuncta/evenements/caudalies-musicales-01-10-2023 »}, {« type »: « email », « value »: « assocontrapuncta@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.18.51.45.78 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T16:30:00+02:00

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T16:30:00+02:00

Quatuor à cordes Musique classique

Justine Jacques