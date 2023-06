Vernissage: Exposition Photo – Mouvement Salle capitulaire de la Cour Mably Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Cette série s’accompagne de clip de danses.

Inspiré de chorégraphe tel que Pina Bausch, Léo Walk ou encore Hofesh Shechter dans ces portraits de danse contemporaine. Il y a cette idée d’un mouvement libre, brut et décomplexé de tout dictat de genre ou sociétal. Il y a une volonté profonde d’ancrer les danseurs dans leur environnement. Un environnement à la fois immense et limité par le cadre. Salle capitulaire de la Cour Mably 3 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/4HMuVV5Kw »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

