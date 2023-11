BLESSURES DE FEMMES Salle capitulaire, Cour Mably Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde BLESSURES DE FEMMES Salle capitulaire, Cour Mably Bordeaux, 21 novembre 2023, Bordeaux. BLESSURES DE FEMMES Mardi 21 novembre, 17h30 Salle capitulaire, Cour Mably Traduction LSF sur demande pour le vernissage par mail Dans la continuité de son œuvre « Blessures de Femmes », pour valoriser le parcours de ces femmes qui osent témoigner contre les violences, la photographe Catherine Cabrol a créé une série de portraits de femmes de notre territoire qui sera exposée pour la première fois à Bordeaux du 14 au 18 novembre dans la rue Notre Dame et du 21 novembre au 3 décembre dans la Salle Capitulaire Mably. Un temps de partage, en présence des femmes et des associations qui les ont accompagnées, est prévu lors du vernissage le 21 novembre. L’exposition est visible du 21 novembre au 3 décembre de 11h à 18h (fermeture lundi 27 novembre).

Organisé par Libre vue, en partenariat avec l’association CACIS, Le planning familial, Les Orchidées Rouges, Les Burn’ettes, Le CIDFF33, La Maison des Femmes, La ferme des Lilas, Le Girofard, L’association RESPECT’MOI (Une vie pour Juliette), L’UNFF (Union nationale des familles de féminicides). Salle capitulaire, Cour Mably 3 rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mission-egalite@mairie-bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

