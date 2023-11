REGARDS CROISÉS : INCLUSIVITE DANS LA MUSIQUE Salle capitulaire, Cour Mably Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

REGARDS CROISÉS : INCLUSIVITE DANS LA MUSIQUE
Salle capitulaire, Cour Mably
Bordeaux, 16 novembre 2023

REGARDS CROISÉS : INCLUSIVITE DANS LA MUSIQUE
Jeudi 16 novembre, 17h30
Salle capitulaire, Cour Mably

Entrée gratuite pour la table ronde et projection du film.
Concerts payants en soirée (6€ en prévente / 10€ sur place) – Tout public

Concerts payants en soirée (6€ en prévente / 10€ sur place) – Tout public Dans le cadre de la 9e édition du festival Musical Écran, une action dédiée à l’inclusivité dans la musique se déroulera en 3 temps. Un premier temps « table ronde et film », durant lequel le film La nuit venue on y verra plus clair sur la condition des femmes dans la sphère des musiques électroniques sera projeté, suivi d’un temps d’échanges entre 4 intervenantes. Ensuite, une soirée musicale queer aura lieu. Le lendemain, un temps de sensibilisation est prévu avec les bénévoles.

Organisé par : Bordeaux Rock
En partenariat avec : Marion Delpech du collectif ACT RIGHT, Dj Lia Moon, Jade du collectif Medusyne, Maitena Rey (Bordeaux la nuit) de la Mairie de Bordeaux, Maison de la poésie, Association Bordelle, Chahuts

Salle capitulaire, Cour Mably
3 rue Mably, 33000 Bordeaux

