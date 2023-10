DIFFERENT IS BEAUTIFUL 2.0 Salle capitulaire, Cour Mably Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde DIFFERENT IS BEAUTIFUL 2.0 Salle capitulaire, Cour Mably Bordeaux, 11 novembre 2023, Bordeaux. DIFFERENT IS BEAUTIFUL 2.0 11 novembre – 3 décembre Salle capitulaire, Cour Mably Entrée libre, tout public L’exposition présente une série de portraits, réalisée à travers la France et la Belgique, dédiée aux personnes en situation de handicap. 100 modèles de tout âge, sexe, origine et milieu professionnel. Chacun d’entre eux et elles se met à nu et confie son histoire. Une exposition itinérante qui voyage à travers le monde dans un but précis : voir le Handicap autrement, le regarder en face. « Le pouvoir de l’acceptation est une richesse si précieuse, et nous jouons tous un rôle important dans l’évolution de celui-ci ».

En partenariat avec Airbus, Arkema, Ambition inclusion, Per Guilhem, Geodis

Salle capitulaire, Cour Mably
3 rue Mably, 33000 Bordeaux

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

Dates et horaires:
2023-11-11 10:00:00 – 19:00:00
2023-12-03 10:00:00 – 19:00:00

