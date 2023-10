OUVERTURE DE LA QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ ET DE LA DIVERSITÉ Salle capitulaire, Cour Mably Bordeaux, 10 novembre 2023, Bordeaux.

OUVERTURE DE LA QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ ET DE LA DIVERSITÉ Vendredi 10 novembre, 18h30 Salle capitulaire, Cour Mably Entrée libre

Cette année, la Quinzaine de l’égalité et de la diversité fête sa 10e édition. À cette occasion, Alexia Bobet, « la baryton-basse », artiste lyrique, femme transgenre militante par sa voix, vous fera voyager, accompagnée de Guillaume Flamen au piano et de Emmanuelle Faure au violoncelle, à travers les grands airs d’Opéra, lieder et les portraits parfois subversifs, souvent libres, qu’ils dépeignent en musique.

18h30 : Discours officiels

Prise de parole de Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux

Prise de parole de Jean-François Egron, Vice-président de Bordeaux Métropole

Prises de parole des élu.e.s des différentes communes participantes

19h : Concert lyrique d’Alexia Bobet

Inspirée par les plus grands barytons-basses (José Van dam, Ruggero Raimondi), l’artiste revendique sa tessiture et vous emmène en croisière à travers sa voix inclassable, puissante et libre. Avec ce concert d’ouverture de la Quinzaine de l’égalité, elle vous invite à (re)découvrir :

la Traviata, une des œuvres les plus populaires et romantiques de Verdi.

Ressentez ensuite l’éclat et le lyrisme de Giacomo Puccini et traversez le Paris du 19e siècle avec sa Bohème,

L’hymne à l’Art de la musique de Franz Schubert.

Faites face à la quintessence du génie mozardien avec Don Giovanni « L’Opéra des opéras » d’après Wagner.

Croisez Rossini, le maître du crescendo avec son barbier de Séville,

le génie dramaturgique de Gounod avec Faust.

Enfin abandonnez-vous à l’œuvre politique de Verdi : Don Carlo, un drame, la jalousie, une tragédie passionnelle où règnent mort et trahison.

20h : Cocktail

Salle capitulaire, Cour Mably 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:30:00+01:00 – 2023-11-10T21:00:00+01:00

