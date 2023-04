Rémi Geffroy Salle Capdeville, Couiza (11)

Rémi Geffroy Salle Capdeville, Couiza (11), 18 mai 2023, . Rémi Geffroy Jeudi 18 mai, 21h30 Salle Capdeville, Couiza (11) Salle Capdeville, Couiza (11) 19, Route des Pyrénées Salle Capdeville, 11190 Couiza, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T21:30:00+02:00 – 2023-05-19T01:30:00+02:00

2023-05-18T21:30:00+02:00 – 2023-05-19T01:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Salle Capdeville, Couiza (11) Adresse 19, Route des Pyrénées Salle Capdeville, 11190 Couiza, France Age max 110 Lieu Ville Salle Capdeville, Couiza (11)

Salle Capdeville, Couiza (11) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//