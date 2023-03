SOIRÉE DE PRÉSENTATION CAP NORT Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre

SOIRÉE DE PRÉSENTATION CAP NORT Salle Cap Nort, 8 septembre 2023, Nort-sur-Erdre . SOIRÉE DE PRÉSENTATION CAP NORT Route d’Héric Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Salle Cap Nort Route d’Héric

2023-09-08 19:30:00 – 2023-09-08

Salle Cap Nort Route d’Héric

Nort-sur-Erdre

Loire-Atlantique . Venez découvrir la nouvelle saison culturelle proposée par l’équipe de l’espace culturel Cap Nort lors d’une soirée conviviale ! Au menu :

> présentation de la saison culturelle en présence d’artistes et de partenaires,

> rencontre et partage autour des mets préparés par les spectateurs de Cap Nort,

> verre de l’amitié offert par la Ville.

Tout public – Gratuit

Gratuit, ouvert à tous – dans la limite des places disponibles Saison culturelle billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr +33 2 51 12 01 45 https://www.nort-sur-erdre.fr/culture-loisirs/cap-nort-saison-culturelle/programmation-1928.html Salle Cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre Autres Lieu Nort-sur-Erdre Adresse Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Salle Cap Nort Route d'Héric Ville Nort-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Salle Cap Nort Route d'Héric Nort-sur-Erdre

SOIRÉE DE PRÉSENTATION CAP NORT Salle Cap Nort 2023-09-08 was last modified: by SOIRÉE DE PRÉSENTATION CAP NORT Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre 8 septembre 2023 Loire-Atlantique Route d'Héric Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique