Un concert exceptionnel vous attend le 2 septembre prochain à la Salle Canimex à Québec. Fenoamby, un artiste talentueux aux rythmes envoûtants, sera sur scène pour vous faire vivre une expérience musicale unique. Accompagné d’une surprise en première partie, cet événement promet d’être mémorable.

La soirée débutera à 17h00 et se déroulera dans une atmosphère conviviale, propice à la découverte de nouvelles sonorités. Les partenaires de l’événement, Faire un Monde Meilleur et Soa ny Manome, sont ravis de soutenir cette initiative culturelle. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places en contactant le +1 418 4202008.

Une attention particulière a été portée aux sponsors, tels que AND MA, m3Design et A.D, qui ont contribué à rendre cet événement possible. Le prix d’entrée est fixé à 35$.

Ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans l’univers musical de Fenoamby et de vivre une expérience sensorielle unique à la Salle Canimex de Drummondville, Québec.

