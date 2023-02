Kami-Kami Salle Camus, 28 mars 2023, Lormont.

Kami-Kami Mardi 28 mars, 09h15, 10h15 Salle Camus

Entrée libre sur réservation

Théâtre par la Cie Betty Blues, dans le cadre de la Quinzaine Petite enfance. handicap moteur mi

Salle Camus Brassens-Camus Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Génicart Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Durée 25 min. http://bettyblues.net/Durée 25 min. https://www.youtube.com/watch?v=pOzLtUJRitI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:15:00+02:00

2023-03-28T10:40:00+02:00 © Cie Betty Blues

