Portes ouvertes INFA Formations Salle Camus, 20 février 2023, Lormont. Portes ouvertes INFA Formations Lundi 20 février, 09h00 Salle Camus

Scolaires et tous publics

Présentation des formations 2023/2024. Ateliers et masterclass. Salle Camus Brassens-Camus Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Génicart Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Avec présence d’un meilleur Ouvrier de France Primeur et du vice champion du monde de la confiture

