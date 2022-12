Voeux aux forces vives Salle Camus Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Voeux aux forces vives Salle Camus, 10 janvier 2023, Lormont. Voeux aux forces vives Mardi 10 janvier 2023, 19h00 Salle Camus

Sur invitation

Cérémonie des vœux du Maire aux forces vives de la ville de Lormont Salle Camus Brassens-Camus Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Génicart Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T19:00:00+01:00

2023-01-10T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Salle Camus Adresse Brassens-Camus Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Génicart Ville Lormont lieuville Salle Camus Lormont Departement Gironde

Salle Camus Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Voeux aux forces vives Salle Camus 2023-01-10 was last modified: by Voeux aux forces vives Salle Camus Salle Camus 10 janvier 2023 Lormont Salle Camus Lormont

Lormont Gironde