Randonnée pédestre « A la découverte de Châtellerault » salle Camille Pagé Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Randonnée pédestre « A la découverte de Châtellerault » salle Camille Pagé, 22 janvier 2023, Naintré. Randonnée pédestre « A la découverte de Châtellerault » Dimanche 22 janvier 2023, 08h00 salle Camille Pagé

4€

Marche ouverte à tous sur 2 parcours permettant de découvrir Châtellerault salle Camille Pagé 12, rue Camille Pagé – 86100 – Châtellerault Beaumont Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Randonnée pédestre de 9,8km et 12,4km permettant de découvrir les atouts, les charmes et l’histoire de Châtellerault ainsi que les bords de Vienne. Départ/arrivée Salle Camille Pagé. Café/viennoiserie – ravitaillement à mi parcours – vin d’honneur.

Repas sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T08:00:00+01:00

2023-01-22T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu salle Camille Pagé Adresse 12, rue Camille Pagé - 86100 - Châtellerault Beaumont Ville Naintré lieuville salle Camille Pagé Naintré Departement Vienne

Naintré Vienne