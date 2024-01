Séances de vaccination salle camille pagé de chatellerault Châtellerault, mardi 30 janvier 2024.

Séances de vaccination Vaccination : êtes-vous à jour ? 30 et 31 janvier salle camille pagé de chatellerault Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T17:30:00+01:00 – 2024-01-30T18:15:00+01:00

Fin : 2024-01-31T17:00:00+01:00 – 2024-01-31T17:45:00+01:00

Le service Communal d’Hygiène et de Santé propose un suivi vaccinal contre : Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche (DTCaP) et Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR) aux résidents et salariés Châtelleraudais ainsi qu’aux scolaires à partir de 6 ans.

Les prochaines séances de vaccination auront lieu les 30 et 31 janvier 2024, salle Camille Pagé à Châtellerault.

L’inscription est obligatoire.

Contact : 05.49.20.21.50

salle camille pagé de chatellerault 12 avenue camille pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.20.21.50 »}, {« type »: « email », « value »: « service.hygiene@ville-chatellerault.fr »}]

vaccination vaccins