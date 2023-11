Marche « entre Lac et Forêt » salle camille pagé de chatellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Marche « entre Lac et Forêt » salle camille pagé de chatellerault Châtellerault, 21 janvier 2024, Châtellerault. Marche « entre Lac et Forêt » Dimanche 21 janvier 2024, 08h00 salle camille pagé de chatellerault à partir de 3€ Randonnée pédestre de 8,5km et 12,8km autour du Lac et dans la Forêt de de Châtellerault, suivie d’un repas « poule au pot » pour les personnes inscrites avant le 10 janvier 2024. salle camille pagé de chatellerault 12 avenue camille pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.80.12.44.45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T08:00:00+01:00 – 2024-01-21T12:30:00+01:00

2024-01-21T08:00:00+01:00 – 2024-01-21T12:30:00+01:00 randonnée marche Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu salle camille pagé de chatellerault Adresse 12 avenue camille pagé Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville salle camille pagé de chatellerault Châtellerault latitude longitude 46.797792;0.527931

salle camille pagé de chatellerault Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/