Vienne Marché des artisans salle camille pagé de chatellerault Châtellerault, 9 décembre 2023, Châtellerault. Marché des artisans 9 et 10 décembre salle camille pagé de chatellerault entrée libre Venez à la découverte des œuvres des artisans/artistes : Ils pourront vous expliquer leur travail, leur passion. Et vous pourrez acheter des cadeaux originaux et fait main ! salle camille pagé de chatellerault 12 avenue camille pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « eve.bonnifait@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650181845 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne

Lieu salle camille pagé de chatellerault
Adresse 12 avenue camille pagé
Ville Châtellerault
Departement Vienne

