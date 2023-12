Collecte de sang Salle Camille Pagé Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Collecte de sang Salle Camille Pagé Châtellerault, 26 décembre 2024, Châtellerault. Collecte de sang Jeudi 26 décembre 2024, 15h00 Salle Camille Pagé sur rendez-vous 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour pouvoir subvenir aux besoins des malades. Tous les derniers jeudis de chaque mois, des collectes de sang sont organisées à Châtellerault.

La prochaine aura lieu le jeudi 26 décembre 2024 de 15h à 19h à la salle Camille Pagé à Châtellerault.

Attention : collecte sur rendez-vous et n’oubliez pas votre pièce d’identité

Contact : Etablissement Français du Sang 05.49.61.57.00

Pour savoir où et quand donner, rendez-vous sur le site de l’EFS Salle Camille Pagé 12 Av. Camille Pagé, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549615700 »}] [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

